Воронежская жилинспекция потребовала от УК убрать мусор с крыши многоэтажки

фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Жители многоквартирного дома № 3 по ул. Газовой городе Семилуки Воронежской области обратились в государственную жилищную инспекцию жалобу на состояние крыши и подвального помещения дома.

Инспектор в ходе выездной проверки обнаружила, что технический этаж дома не убран от птичьего помета, на продухи не установлена металлическая сетка. Кроме того, на крыше оказались кучи битого кирпича и остатки кровельного материала после ремонта.

В подвальных помещениях также царил беспорядок: вентиляционные продухи замурованы, всюду остатки строительного мусора и протечек канализации.

По результатам проверки УК выдали предписание об устранении нарушений в контрольный срок.