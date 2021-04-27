Скандально зарекомендовавшего себя в Воронеже культуртрегера отстранили от руководства МХАТа имени Горького

Эдуард Бояков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Имя воронежского культуртрегера Эдуарда Боякова, ныне худрука МХАТа имени Горького, снова в центре скандала. Из-за выявленных в театре нарушений, допущенных при Эдуарде Боякове (в использовании федерального имущества, гранта президента, расходовании средств на зарплаты, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ - результаты проверки переданы в Генпрокуратуру) Минкульт разделил функции административного и художественного руководства театром, и Бояков теперь сосредоточится только на творческой деятельности. Ранее он занимался и директорскими вопросами. Теперь руководить театром будут директор (Олег Михайлов) и президент МХАТа (Татьяна Доронина). Министерство культуры поручило Боякову, возглавляющему театр с 2018 года, устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.

Напомним, воронежцы невзлюбили Эдуарда Боякова в 2013-м после его проекта «Воронежский пульс», в котором приглашенные культуртрегером эксперты разнесли в пух и прах культурную сферу региона. Правда, местные культурные деятели назвали аналитический материал «Воронежского пульса» поверхностным и сырым. Далее Бояков не слишком хорошо зарекомендовал себя в бытность руководителем Воронежской академии искусств (ныне институт) – стал инициатором демонтажа украшавшей здание музы, отметился «долгостроем» при ремонте общежития и вуза. А еще ремонтом личного автомобиля за счет бюджета института (документы на техническое обслуживание оформлялись на служебную машину вуза).