Воронежские лесничества получили 20 новых тракторов

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Воронежский лесопожарный центр получил партию новой техники - 20 тракторов, отличающихся высокой эксплуатационной надежностью, выносливостью и отличной проходимостью. Эти универсальные машины смогут выполнять практически весь комплекс лесохозяйственных работ: от работы на лесных питомниках до посадки леса и выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий.

На работу техника поступит уже в мае и будет использоваться для очистки лесосек, подготовки почвы под лесные культуры и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах.