2 мая воронежцев на кладбище отвезут специальные пасхальные автобусы

Городские власти на Пасху запустят специальные автобусы до городских кладбищ. 2 мая с 8.00 до 15.00 в Воронеже будут работать следующие специальные маршруты:
«Юго-Западное кладбище – Лесное кладбище»,
«Юго-Западный рынок – Юго-Западное кладбище»
«Юго-Западный рынок – Лесное кладбище»
«ул.Хользунова – Лесное кладбище»
«ул.Хользунова – Юго-Западное кладбище»
«мр.Озерки – Институт – Восточное (Левобережное) кладбище»
«ул.Димитрова (автовокзал) – Восточное (Левобережное) кладбище»
«ул.9 января (кинотеатр «Луч») – Юго-Западное кладбище»
«ДК имени Кирова – цирк – ул.9 января (кинотеатр «Луч») – Лесное кладбище»
«остановка «Храм» – остановка «универсам Молодежный» – Лесное кладбище»
«ост. «Храм» – ост.«универсам Молодежный» – Юго-Западное кладбище»
«ул.Остужева - Восточное (Левобережное) кладбище»
«ул.Ильича - Восточное (Левобережное) кладбище»
«ул.Ростовская (сквер) - Восточное (Левобережное) кладбище»
«з-д ГОО – Никольское кладбище»
«Лесное кладбище – Правобережное кладбище (Шилово)»
«Отрожка – Буденовское кладбище»
«Центральный рынок – Юго-Западное кладбище»
«ж/д вокзал «Воронеж-1» – Правобережное кладбище (Шилово)»
«ж/д вокзал «Воронеж-1» – Подгоренское кладбище».
2 мая с 6,00 до 17.00 запретят парковку автотранспорта в районе Левобережного, Лесного, Коминтерновского, Правобережного и Юго-Западного кладбищ.
Из-за большой массовости не забывайте о «коронавируных» требованиях – надевайте маски, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию.