2 мая воронежцев на кладбище отвезут специальные пасхальные автобусы

Городские власти на Пасху запустят специальные автобусы до городских кладбищ. 2 мая с 8.00 до 15.00 в Воронеже будут работать следующие специальные маршруты:

«Юго-Западное кладбище – Лесное кладбище»,

«Юго-Западный рынок – Юго-Западное кладбище»

«Юго-Западный рынок – Лесное кладбище»

«ул.Хользунова – Лесное кладбище»

«ул.Хользунова – Юго-Западное кладбище»

«мр.Озерки – Институт – Восточное (Левобережное) кладбище»

«ул.Димитрова (автовокзал) – Восточное (Левобережное) кладбище»

«ул.9 января (кинотеатр «Луч») – Юго-Западное кладбище»

«ДК имени Кирова – цирк – ул.9 января (кинотеатр «Луч») – Лесное кладбище»

«остановка «Храм» – остановка «универсам Молодежный» – Лесное кладбище»

«ост. «Храм» – ост.«универсам Молодежный» – Юго-Западное кладбище»

«ул.Остужева - Восточное (Левобережное) кладбище»

«ул.Ильича - Восточное (Левобережное) кладбище»

«ул.Ростовская (сквер) - Восточное (Левобережное) кладбище»

«з-д ГОО – Никольское кладбище»

«Лесное кладбище – Правобережное кладбище (Шилово)»

«Отрожка – Буденовское кладбище»

«Центральный рынок – Юго-Западное кладбище»

«ж/д вокзал «Воронеж-1» – Правобережное кладбище (Шилово)»

«ж/д вокзал «Воронеж-1» – Подгоренское кладбище».

2 мая с 6,00 до 17.00 запретят парковку автотранспорта в районе Левобережного, Лесного, Коминтерновского, Правобережного и Юго-Западного кладбищ.

Из-за большой массовости не забывайте о «коронавируных» требованиях – надевайте маски, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию.