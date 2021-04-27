В Воронеже на 7 часов отключат воду жителям части домов в Железнодорожном районе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Водоканал предупредил воронежцев о перебоях 28 апреля с водой у жителей части Железнодорожного района.

С 10.00 до 17.00 ограничат водоснабжение в домах 172-182, 203, 205, 213, 215, 223 на Ленинском проспекте, ул.Суворова,116, 116а. Пониженное давление воды в системе ожидается в кварталах, ограниченных Ленинским проспектом и улицами Остужева, Переверткина, 25 Января.

Ограничения связаны с плановыми работами в районе дома 203 по Ленинскому проспекту: коммунальщики будут менять задвижку диаметром 300 мм на водопроводной линии.

Запаситесь на это время питьевой водой.