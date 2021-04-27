Высокая ставка: в Воронеже будут судить посредника, передавшего взятку сотруднице Росреестра от строительной фирмы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 55-летнего мужчины, пойманного на посредничестве во взяточничестве. При этом ушлый «переговорщик» нарушил не только уголовный кодекс, но ухитрился как следует погреть руки на собственном клиенте.

55-летний фигурант, действующий в интересах строительной фирмы, в июле 2020 года обратился к 39-летней бывшей сотруднице Росреестра с просьбой помочь поставить на кадастровый учет земельный участок, строительство объектов на котором в соответствии с действующим законодательством запрещено. Женщина согласилась помочь за 25 тыс рублей. Посредник решил на этом хорошо заработать и объявил руководству строительной организации, что для урегулирования вопроса нужны… 250 тысяч рублей. То есть, увеличив размер взятки в 10 раз.

Собственно, из этой суммы оговоренные 25 тысяч мужчина перевел на банковскую карту дамы. Еще 14 тыс поделили между собой две женщины, оказывавшие экс-сотруднице Росреестра содействие в урегулировании отдельных моментов, связанных с передачей взятки. И оставшиеся 211 тысяч рублей мужчина присвоил - за оказание посреднических услуг.

Но незаконную сделку вскрыли сотрудники ФСБ. Теперь мужчину-посредника будут судить. Экс-сотрудница из Росреестра под следствием, потом ее тоже ждет суд за получение взятки. Испугом отделались только две дамочки, помогавшие подследственной, - они вовремя сориентировались и активно способствовали в раскрытии преступления, поэтому освобождены от уголовного преследования.