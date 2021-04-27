В Воронеже 28 апреля на неопределенное время закроют движение на пересечении улиц Ленина и Урицкого

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Мэрия Воронежа сообщила о закрытии движения рядом с реконструируемым путепроводом на улице Ленина. 28 апреля с 6.00 перекроют пересечение улиц Ленина и Урицкого. А вот на какой период времени – неизвестно. Это будет зависеть от темпов работ и погодных условий.

Подрядчики начинают дорожные работы на подходах к виадуку со стороны улицы Ленина и проспекта Революции. Будут демонтировать старое дорожное полотно, чтобы обеспечить плавный въезд на новое.

Из-за дорожных работ меняют схемы движения нескольких автобусных маршрутов, которые будут следовать по улице Республиканской.

- №№ 3В, 18 - с улицы Ленина по улицам Республиканской, Транспортной и далее по маршрутам. В обратном направлении – с Транспортной по Республиканской, Ленина (разворот в районе дома № 79), Северному мосту и далее по маршрутам;

- №№ 5, 49М, 75, 108А - с улицы Ленина по Республиканской, Транспортной и далее по маршрутам. В обратном направлении – с Транспортной по Республиканской, Ленина (разворот в районе дома № 79), набережной Массалитинова и далее по маршрутам;

- №№ 61, 66 - с улицы Урицкого по Транспортной, Республиканской, Ленина (разворот в районе дома № 79), Северному мосту и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Ленина по Республиканской, Транспортной, Урицкого и далее по маршрутам.

Воронежцам стоит продумать маршруты движения.