Ленин останется на месте: Воронежский агроуниверситет не будет менять его статую на бюст Петра I

. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Информационный повод последних дней исчерпан: Воронежский агроуниверситет не станет заменять статую Ленина, украшающую вход в здание вуза, на бюст Петра I. Об этом сообщил ученый совет ВГАУ.

- Заслушав и обсудив доклад врио ректора Закшевской Е.В., ученый совет постановляет: не поддерживать обращение инициативной группы по вопросу установки бюста Петра I, оставить на фронтоне входа в главный учебный корпус университета скульптуру В.И. Ленина. Решение принято единогласно, - такое официальное сообщение появилось в официальной группе ВГАУ в соцсетях.

Напомним, несколько дней назад активисты запустили опрос по поводу идеи замены фигуры Ильича на бюст императора, чье имя носит вуз. Свое мнение в нем высказали около 14 тыс человек, большинство поддержали идею замены.