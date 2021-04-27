В Воронеже два автобуса столкнулись на остановке

Мой и твой Воронеж

Воронежцы сообщили об аварии с двумя автобусами на Московском проспекте. Днем 27 апреля на остановке у Политеха «притерлись» 80-й и 90-й. Горожане разместили снимки в соцсетях. По словам одной из очевидцев, причиной аварии стали езда водителей «наперегонки».

- Когда же закончится эта ерунда, водители друг друга обгоняют и подрезают, ехала на 80-м, нас подрезал 90-й. Люди попадали. Я с 9-месячным ребенком на руках, повредила руку, закрывая его (с ним, слава богу, все хорошо), но кто падал, настучали мне по голове. Водителям игрульки, но они за человеческие жизни должны ответственность нести, - возмутилась женщина

Напомним, ранее мэрия сообщала, что в подобных случаях пассажиры могут претендовать на компенсацию от перевозчика.