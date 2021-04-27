На заводе в Воронеже обрушившаяся балка ударила мастера-литейщика по голове

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гострудинспекция накажет виновных в несчастном случае, произошедшем с литейщиком на заводе в Воронеже. Инцидент, в результате которого работник получил тяжелую травму, случился 12 марта.

- Около 8.50 работники ООО «Завод среднего машиностроения» приехали в цех, арендованный работодателем на территории Рудгормаша, для сбора документации с целью дальнейшего переезда завода на другое место. Во время выполнения работ произошло обрушение металлической балки. 27-летний мастер литейного производства получил травму головы, которую медики оценили как тяжелую, - сообщили в Государственной трудовой инспекции Воронежской области. - Основной причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание нежилого здания. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.