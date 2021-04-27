Воронежцы смогут задать вопросы главе департамента образования

Олег Мосолов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 апреля воронежцы смогут задать вопросы руководителю департамента образования, науки и молодежной политики области Олегу Мосолову. Прямая трансляция с чиновником начнется в 14.00 в официальных пабликах правительства Воронежской области в соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники».

Самые животрепещущие вопросы: как будут проходить школьные экзамены в 2021 году - ЕГЭ и ОГЭ, какие изменения были внесены в процедуру из-за ковидных ограничений, проведение выпускных. Кроме того, Олег Мосолов расскажет, изменятся ли условия оздоровительного отдыха для детей из-за пандемии, как идет строительство школ и садов в области.