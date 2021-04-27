В Воронежской области будут судить пьяного водителя «Лады», устроившего смертельное ДТП

В Россоши будут судить 25-летнего водителя, устроившего по пьяни ДТП со смертельным исходом.

Вечером 25 октября 2020 года мужчина, будучи в состоянии опьянения, на отцовской «Ладе 111740» превысил максимально разрешенную в городе скорость (он двигался не менее 70 км/час) и к тому же выехал на встречную полосу. В итоге врезался в ВАЗ-21063, следовавший по своей полосе. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения на месте ДТП он отказался.

В результате аварии 50-летний водитель «шестерки» умер через три часа в больнице.

- В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину и подтвердил факт употребления алкоголя, однако причиненный моральный вред семье погибшего водителя не возместил, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Дело направлено в Россошанский райсуд.