Академии воронежского «Факела» и московского «Локомотива» заключили договор о сотрудничестве

Сотрудничество "Факела" и "Локомотива" крепнет на всех уровнях - от первых команд до юношеских. Фото: с сайта ФК "Факел"

Академии «Факела» имени Владимира Григорьевича Проскурина и московского «Локомотива» заключили договор о сотрудничестве.

Документ предусматривает то, что специалисты академий будут обмениваться опытом, проходить стажировки, а также участвовать в семинарах, конференциях, совещаниях. Также планируют проведение совместных спортивных мероприятий юношеских команд двух клубов.

Напомним, «Факел» и «Локомотив» на данный момент связывает многое. В частности, в воронежской команде находится в аренде 20-летний полузащитник Андрей Никитин. Если юный футболист не сбросит обороты, его уже в следующем сезоне возьмут в «Локомотив». Кроме того, генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко еще недавно был советником губернатора Воронежской области Александра Гусева и работал, можно сказать, в одной связке с нынешним боссом «Факела» Романом Асхабадзе.