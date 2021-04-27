Где в Воронеже будут раздавать георгиевские ленточки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 27 апреля по 9 мая волонтеры Победы будут раздавать на улицах города георгиевские ленточки. Воронежцы смогут получить символы 9 мая в пяти точках в центре, сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

На проспекте Революции будут раздавать ленточки в трех местах - рядом с центральным входом Дома молодежи (экс-Дом офицеров), у памятника фронтовому почтальону и у кинотеатра «Пролетарий». Еще волонтеры будут предлагать символы Победы рядом с центральным входом Никитинской библиотеки и у Кольцовского сквера.

Напомним, в 2020-м акция «Георгиевская лента» проходила онлайн из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. В этом сезоне тоже можно присоединиться к ней виртуально - воспользовались маской в instagram и выложить фото с ленточкой в соцсетях с хештегом #георгиевскаяленточка.

Скорее всего, супермаркеты, заправки и аптеки тоже не оставят воронежцев без ленточек.