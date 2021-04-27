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Спорт27 апреля 2021 15:15

Воронежский «Факел» продлил контракт с полузащитником Романом Акбашевым

Хавбек в течение сезона стал одним из лидеров нашей команды
Юрий КОЗЛОВ
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Роман Акбашев.

Роман Акбашев.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» продлили контракт с 29-летним полузащитником Романом Акбашевым. Он пришел в воронежский клуб перед началом текущего сезона ФНЛ. С тех пор Роман провел за «Факел» 35 матчей. В них он забил пять мячей и отдал восемь результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что и в будущем сезоне выступят за «Факел» полузащитники Олег Дмитриев и Наиль Замалиев. А еще перед возобновлением чемпионата после зимнего перерыва продлили контракты вратарь Александр Саутин, защитники Аслан Дашаев, Николай Зайцев, Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и полузащитник Владислав Мастерной.