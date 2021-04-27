В Воронеже участковый спас на пожаре пожилую женщину

Участковый Евгений Скозубенко у дома № 65, где случилось ЧП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Днем 22 апреля участковый, лейтенант Евгений Скозубенко проходил по своему участку мимо дома № 65 по улице Суворова Железнодорожного района. И увидел, что из квартиры на втором этаже вырываются клубы дыма и пара. Оттуда доносились женские крики.

Участковый увидел во дворе дома автовышку, попросил рабочих подогнать ее к балкону и сам поднялся на второй этаж. В задымленной квартире Евгений Скозубенко обнаружил пожилую очень испуганную женщину. Она уже начала терять сознание. Пол в квартире был залит кипятком. Участковый помог пенсионерке выйти на балкон.

Через несколько минут приехали пожарные. Они перекрыли воду и открыли окна, чтобы проветрить квартиру. Приехала и скорая. Врачи оказали первую помощь пожилой женщине.

85-летняя пенсионерка рассказала, что готовила обед на кухне, и уронила горящую спичку. От нее вспыхнул коврик. Растерявшаяся женщина отнесла его в ванну и бросила на стиральную машину. От огня произошло замыкание, и пламя расплавило пластмассовую трубу горячего водоснабжения.

Пожилая женщина поблагодарила полицейского, расторопность и мужество которого спасли ей жизнь.