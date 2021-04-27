В Воронежской области рецидивистка ночью украла из медпункта деньги, которые днем увидела у медсестры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудница медпункта поселка Зеленый в Бутурлиновском районе утром 13 апреля не нашла в кабинете 5000 рублей, которые накануне ей выделило руководство на служебные цели. Женщина беспечно положила их в ящик рабочего стола, но они исчезли ночью, зато появилось разбитое окно.

Под подозрение попала ранее судимая за аналогичные преступления 40-летняя женщина, которая накануне была на приеме. Когда ее задержали, рецидивистка призналась, что заметила, как медсестра убрала в стол деньги, из разговора персонала сделала выводы, что наличность будет храниться в медпункте. Зная, что помещение не оборудовано сигнализацией и камерами видеонаблюдения, ночью с помощью камня разбила стекло оконной рамы, проникла внутрь и забрала из ящика письменного стола деньги. А подтолкнуло ее на совершение преступления тяжелое материальное положение. При этом похищенные деньги подозреваемая потратила на алкоголь и закуску.

За кражу ей грозит до пяти лет заключения.