. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже следователи разберутся, почему во дворе мальчика покусали бродячие собаки

В Воронеже следователи начали проверку по факту нападения на ребенка бездомных собак 26 апреля. О случае во дворе на улице 9 Января, где 11-летнего мальчика за ногу укусила одна из собак бродячей своры, накануне написали СМИ.

- Будут опрошены потерпевшие, жильцы близлежащих домов, при необходимости проведены экспертные исследования, истребована и изучена соответствующая документация. В рамках проверки будет дана объективная оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.