В Воронеже инспекторы ГИБДД остановили 37 автобусов-развалюх

Во время рейда сотрудники ДПС обнаружили более четырех десятков серьезных нарушений в работе маршруток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 по 25 апреля сотрудники ГИБДД проводили рейды под общим названием «Автобус». Как нетрудно догадаться, они проверяли маршрутки. И поделились итогами рейдов.

За четыре дня инспекторы остановили 37 автобусов с такими техническими неисправностями, с которыми вообще запрещено выходить на маршрут. У пяти водителей не было тахографа. Еще двоих задержали за то, что выхлопы газов от их машин превышали все допустимые нормы. Всего во время рейдов проверили работу 989 водителей общественного транспорта.

Полицейские напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил водителем автобуса, можете направить сообщение об этом в дежурную часть ОБДПС УМВД России по Воронежу по телефону 8(473)269-60-79 или 112.