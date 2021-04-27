Житель Воронежской области пытался купить сдачу экзамена на права за 30 тыс

Воронежские следователи передают в суд дело 51-летнего жителя Россошанского района, обвиняемого в покушении на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий.

10 апреля 2021 года мужчина в Россоши пытался за деньги сдать на права, в частности, купить положительную оценку по теории экзамена без фактической проверки знаний. В экзаменационном классе отделения ГИБДД он пытался передать начальнику подразделения 30 тысяч рублей - положил конверт с деньгами под системный блок компьютера. Сотрудник полиции сообщил о взятке в дежурную часть.