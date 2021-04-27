В Воронежской области мошенники пообещали женщине компенсацию в 280 тысяч, а выудили у нее 1,2 миллиона

Женщина опомнилась только когда отдала аферистам 1,2 миллиона рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жертвой очень наглого мошенничества стала 64-летняя жительница Кантемировского района. Ей позвонил незнакомец. Он поинтересовался, заказывала ли она биологически активные добавки. Женщина подтвердила это. Тогда аферист заявил, что ей полагается компенсации за БАДы плохого качества в 280 тысяч рублей.

Вскоре позвонил другой мошенник, представившийся курьером. Он заявил о необходимости перевести 30 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию. Женщина перечислила деньги. И началось. Аферисты выдвигали все новые и новые условия получения компенсации со 2 марта по 19 апреля. Пожилая женщина опомнилась только, когда перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. При этом она зачем-то еще и оформила несколько кредитов на себя и на мужа. После этого ей ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к полицейским.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). Всего 26 апреля в Воронежской области было восемь случаев обмана или злоупотребления доверием и пять фактов хищения денег с банковских карт. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более трех миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз призывают не доверять звонкам незнакомцев, призывающих вас что-то делать с вашими деньгами. А если стали жертвой аферистов, сразу обращаться в полицию.