В Воронежской области от коронавируса умерли еще девять человек

Чаще всего наиболее тяжело "ковид" переносят пожилые люди. Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистику по заболеваниям на утро вторника, 27 апреля.

После снижения смертельных случаев до четырех сутки назад число жертв «ковида» опять увеличилось – до девяти. Всего от коронавируса умерли уже 3205 наших земляков.

В то же время число случаев заражений снизилось до 165 (сутки назад их было 168). Количество заболевших перевалило за 80 тысяч, их стало 80 097.

Еще 186 человек выздоровели (сутки назад победивших коронавирус было больше – 189). Всего избавились от болезни 75 405 жителей Воронежской области.

Напомним, уже почти нет ограничений, действующих на территории области. Сохраняется только масочный режим и запрет аншлагов на культурных и спортивных мероприятиях, а также полной заполняемости кафе и развлекательных аттракционов.