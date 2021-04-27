В Воронеже по муниципальной программе обновят еще почти два десятка улиц

Фото предоставлено мэрией Воронежа

В Воронеже в 2021 году полностью отремонтируют еще порядка двадцати улиц, помимо 35 уже запланированных. Финансирование выделят в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Об этом рассказали в мэрии 27 апреля.

Как пояснили в горадминистраци, сейчас по этим объектам проходят торги. Заявки от дорожных организаций принимаются до 19 мая. Работы начнутся, как только определится подрядчик.

В первую очередь будут обновлены улицы в частном секторе областного центра и дорожные проезды.

– Это увеличивает охват улично-дорожной сети города, делает её более развитой, а воронежцы получают альтернативные магистральным улицам участки для комфортного передвижения. Всего в рамках нашей программы при поддержке правительства обновим покрытие почти на двух десятках объектах, на эти цели направлено 122,5 млн рублей, – прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

А вот работы, проводимые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сейчас в Воронеже идут полным ходом. Они начались еще 12 апреля. В этом году в областном центре обновление получат 35 улиц общей протяженностью почти 39 километров. Ранее глава города поручил упор сделать именно на второстепенные объекты.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПОПАЛИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК?

– улица Братьев Чертковых (от улицы Генерала Платова до улицы Генерала Шатилова);

– бульвар Воинской Славы (от дома №66 до улицы Междуреченской);

– улица Генерала Платова (от бульвара Воинской Славы до улицы Братьев Чертковых);

– улица Генерала Шатилова (от дома №72 по улице Генерала Шатилова до дома №55 по улице Малышевской);

– проезд улица Димитрова – Левобережное кладбище;

– улица Дуговая (от дома №21 по улице Гастелло до дома №56 по улице Дуговой, от дома №56 до дома №80 по улице Дуговой, от дома №42 до дома №13 по улице Дуговой);

– переулок Дуговой (от дома №15 по улице Гастелло до дома №14 по переулку Дуговой, от дома №16 по переулку Дуговой до дома №42 по улице Дуговой);

– улица Жигулевская (от улицы Поселковой, 46 до улицы Машиностроителей);

– улица Малышевская (от дома №27 до улицы Междуреченской);

– улица Междуреченская (между домами №1А по улице Междуреченской и 170/12 по улице Острогожской);

– улица Омская;

– улица Остроухова;

– улица Рижская;

– кольцевое пересечение на перекрёстке улиц Ростовской и Новосибирской;

– устройство парковки в районе Северного моста;

– улица Тверская (от строения №9А по улице Обручева до улицы Ржевской);

– улица Тульская;

– улица Ушинского (от дома №72 до дома №92Г по улице Ломоносова, от дома №19 по улице Ушинского до дома №7 по улице Гастелло);

– улица Художника Пономарева.