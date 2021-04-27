В Воронежской области поймали пьяного водителя-рецидивиста

48-летний водитель уже не первый раз попался на пьяной езде. Фото: из архива «КП»

В ночь с 24 на 25 апреля сотрудники ДПС остановили на дороге Лиски-Нижний Икорец «Ладу», за рулем которой находился 48-летний местный житель. Мужчина явно был пьян – об этом свидетельствовали невнятная речь и характерный запах.

В присутствии понятных полицейские потребовали от водителя выйти из машины и предложили ему пройти тест на опьянение. Мужчина ответил отказом. Инспекторы составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Полицейские также выяснили, что этого водителя в декабре 2020 года уже задерживали за схожее нарушение. В итоге возбудили уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (до двух лет лишения свободы).