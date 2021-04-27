В Воронеже открыли новое здание опорного университета

Так выглядит новый корпус опорного университета. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В понедельник, 26 апреля, прошло торжественное открытие учебно-лабораторного корпуса № 7 Воронежского государственного технического университета (ВГТУ). Его построили по адресу: улица 20-летия Октября, 84.

В новом здании шесть этажей. В нем располагаются учебные аудитории, лаборатории, на втором этаже находится актовый зал. «Фишка» корпуса - центр «Точка кипения ВГТУ», где студенты смогут разрабатывать свои проекты. В корпусе оборудовали WI-FI.

Кроме того, в новом здании, как утверждают сотрудники вуза, создали вполне комфортные условия и для студентов-инвалидов.