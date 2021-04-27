В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин

Пожар в Павловском районе сотрудникам МЧС удалось потушить через 47 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 27 апреля, около 1.30 загорелся дом в поселке Каменск Павловского района на улице Центральной.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 1.39. На место ЧП выехали семь наших специалистов на двух машинах. Пожар ликвидировали в 2.26, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Огонь уничтожил в многоквартирном жилом доме крышу, внутри все выгорело на площади 150 квадратных метров. На пожаре погиб 43-летний мужчина. Причины его смерти и возгорания сейчас устанавливают.

А уже около пяти часов утра загорелся дом на улице Ленина села Мужичье Воробьевского района.

- Об этом пожаре сообщили в 5.09. На место ЧП выезжали пять наших сотрудников на двух машинах. В доме 5х8 метров горела комната 5х4 м. Пожар потушили в 5.20. В сгоревшей комнате обнаружили тело 61-летнего мужчины. Причины его смерти и возникновения пожара также выясняют, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.