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Общество27 апреля 2021 8:45

В Воронежской области школы и детсады не будут работать первые 10 майских дней

Скорее всего, такое решение примут и в отношении вузов
Юрий КОЗЛОВ
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Классы в начале мая будут пустыми.

Классы в начале мая будут пустыми.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 по 10 мая будут закрыты школы, детсады и учреждения дополнительного образования Воронежской области. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

Образовательные учреждения ушли на временные каникулы в соответствии с указом президента о нерабочих днях. Владимир Путин принял такое решение в связи с рекомендациями Роспотребнадзора – ситуация с коронавирусом еще достаточно тревожная.

Скорее всего, и воронежские вузы последуют примеру учреждений среднего и дошкольного образования, как только получат распоряжение Министерства науки и высшего образования.

Напомним, что точно не будут работать первые десять майских дней только работники бюджетных организаций. В коммерческих решение о предоставлении внеплановых выходных отдали на откуп бизнесменам. Многие из них такого длинного простоя не одобрили.