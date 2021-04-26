В Воронеже байкер на скутере устроил аварию с иномаркой и сбежал

Фото – Мой и твой Воронеж, соцсети

ДТП произошло в Воронеже на улице Кольцовской у дома № 43 26 апреля. Примерно в 17:30 водитель на скутере буквально влетел сзади под колеса ВМВ. Сам мотоциклист с места происшествия скрылся. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «Мой и твой Воронеж» во вконтакте, ЧП произошло недалеко от остановки «Луч». В это время на магистрали был большой поток машин и двигались они медленно. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства аварии.

По предварительным данным, пострадавших нет, поскольку виновник аварии сбежал. Пока в медицинские учреждения он не обращался.