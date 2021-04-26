В воронежском райцентре пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в 700 рублей

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Мировой судья судебного участка №1 в Борисоглебское приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей местного водителя за попытку подкупить полицейского (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Он пытался избежать наказания, предложив инспектору ДПС взятку в 700 рублей.

Инцидент произошел 20 сентября 2020 примерно в 3:25. Полицейские во время дежурства увидели, как один из водителей, нарушая ПДД, едет по «встречке» на дороге с односторонним движением. Они остановили машину для досмотра. Мало того, что водитель нарушил п. 1.3 ППД РФ, так от него еще и сильно пахло алкоголем.

Его пригласили для составления протокола, предложили пройти медосвидетельствование. Прибор показал наличие алкогольных паров. Чтобы избежать административной ответственности, водитель предложил стражам порядка взятку в размере 700 рублей. Инспекторы ДПС отказались и сообщали о случившемся начальству.

Мировой судья признал водителя виновным и приговорил его штрафу в размере 10000 рублей.