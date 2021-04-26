В Воронеже задержали мужчину, снимавшего деньги с чужой банковской карты

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В полицию обратилась 30-летняя жительница Воронежа, которая сообщила о потере банковской карты в Северном микрорайоне. Пока она ее заблокировать неизвестный совершил с нее несколько транзакций. Об этом сообщили в региональном главке 26 апреля.

Правоохранители проверили, что картой расплачивались в магазинах. Через некоторое время был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39-летний местный житель. Он успел закупить продуктов и алкоголя на 8045 рублей.

В отделе полиции признался в содеянном и пояснил, что банковскую карту нашел. Увидев на ней значок о возможности бесконтактной оплаты, решил ею воспользоваться. Сражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».