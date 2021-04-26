В Воронеже «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате

Воронежцев пригласили присоединиться к шествию «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года, которое пройдет в областном центре, как и в других городах России, в дистанционном формате. Из-за пандемии коронавирусной инфекции очное мероприятие было отменено.

Но есть и свои преимущества. В шествии может принять участие каждый, не выходя из дома. Трансляцию можно будет посмотреть на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях. Начало — в 15:00.

Кроме тог, люди, желающие вспомнить своих родственников, которые погибли в боях в время Великой отечественной войны, или тружеников тыла, могут разместить в соцсетях фото и небольшие истории. А к ним прикрепить хештег #СтройБессмертногоПолка. Все опубликованные под ним кадры будут использованы в ленте праздничной трансляции.