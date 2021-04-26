Воронежский защитник в третий раз попал в сборную тура ФНЛ

Неманья Пейчинович. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 38 тура попал защитник «Факела» Неманья Пейчинович. Сербкий легионер нашей команды в матче с астраханским «Волгарем», завершившимся ничьей 1:1, был, как всегда, надежен в обороне и, когда того требовала ситуация, неплохо подключался к атакам. К заработанному гостями пенальти, с которого волжане сравняли счет, Неманья никакого отношения не имел. Это попадание в символическую сборную тура стало уже третьим для Пейчиновича в этом сезоне.

Эксперты ФНЛ также особо отметили главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку. Уральцы в принципиальном домашнем матче победили «Нижний Новгород» - 2:1 и вернулись на второе место.

А лидирующие самарские «Крылья Советов» прервали свою великолепную победную серию. Споткнулись явные фавориты ФНЛ там, где никто не ожидал, - в гостевом матче с давно вылетевшем во второй дивизион ярославском «Шиннике» - ничья 2:2. И виноват в этом дубль игрока хозяев Дмитрия Самойлова.

Московские торпедовцы, борющиеся за стыковые игры с командой премьер-лиги, очередной домашней победой – на этот раз над ивановским «Текстильщиком» 2:1 – обязаны дублю защитника Артема Самсонова.

В туре здорово себя проявил еще один игрок обороны. Защитник красноярского «Енисея» Николай Марков в родных стенах в матче с московским «Спартаком-2» отдал два голевых паса. Итог – победа 4:2.

Также в сборную 38 тура ФНЛ попали:

вратарь Вячеслав Исупов («Нефтехимик» (Нижнекамск);

защитник Михаил Сиваков («Оренбург»);

полузащитники Руслан Фищенко («Велес» (Москва), Бутта Магомедов («Алания» (Владикавказ), Михаил Игнатов («Спартак-2»);

нападающие Джоэль Фамейе и Дмитрий Воробьев (оба - «Оренбург»).