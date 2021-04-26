Воронежцы почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии

Фото управы Ленинского района

В Ленинском Совете ветеранов накануне памятной даты собрались воронежские ликвидаторы последствий страшной техногенной катастрофы, произошедшей 35 лет назад на Чернобыльской АЭС. Участники офицерского собрания вспоминали боевые будни борьбы с невидимым врагом – коварной радиацией.

По словам председателя Совета ветеранов, участника Афганской войны, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, полковника авиации в отставке Евгения Правдухина, мощность взрыва 4-го энергоблока оказалась в 50 раз сильнее американской атомной бомбардировки Хиросимы. Последствия аварии затронули 17 государств Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, ряд районов Азии и Африки, но лишь на Украине, в России и Белоруссии до сих пор ликвидируют последствия радиационного заражения обширной территории, а многие люди лечатся от заболеваний, вызванных облучением.

Крупнейшая техногенная авария в истории атомной энергетики затронула судьбы тысяч людей и повлекла за собой необратимые последствия. В радиусе 30-километровой зоны от станции были эвакуированы более 115 тыс. человек. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тысяч советских граждан.

По окончанию встречи ветеранам вручили памятные подарки.