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Общество26 апреля 2021 17:13

В воронежском микрорайоне «Процессор» новая школа откроется в 2023 году

В образовательном учреждении будет 60 классов по 25 учащихся в каждом
Евгения ФРОЛОВА
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Фото проекта предоставлено мэрией Воронежа

Фото проекта предоставлено мэрией Воронежа

Власти Воронежа 26 апреля объявили аукцион по поиску подрядчика на строительство школы на 1,5 тысячи мест в микрорайоне «Процессор». Начальная цена контракта – почти 1,15 млрд рублей. Заявки принимаются до 26 мая. Об этом сообщили в горадминистрации.

Заказчиком выступило управление строительной политики мэрии. Новая школа примет учеников 1 сентября 2023 года. В ней будет 60 классов по 25 учащихся в каждом. Также у нового образовательного учреждения будет собственная автономная блочно-модульная газовая котельная.

О строительстве новой школы в этом активно застраивающемся районе попросили местные жители. Сейчас детям приходится ездить за несколько остановок на занятия. Возведение нового объекта значительно снизит напряженность.

– Было непросто найти для нее земельный участок, так как в муниципальной собственности ничего подходящего не было. Однако при поддержке правительства области проблему удалось решить, – прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, в 2029 году местные жители даже записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. В нем они высказали просьбу о помощи в строительстве школы. Они жаловались, что детям (а их на «Процессоре» не меньше 1500) приходится ходить в ближайшее учебное заведение, которое находится в четырех километрах, за трассой.