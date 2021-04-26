Стало известно, как будут доставлять пенсии и пособия воронежцам в дни майских каникул

Пенсии будут доставлять и в праздники Фото: из архива «КП»

Воронежское отделение пенсионного фонда разъяснило, как будут выдаваться пенсии и другие социальные пособия в мае.

Так, по согласованию с почтовым управлением, доставка пенсий за май будет осуществляться:

4 мая за 4 мая;

5 мая за 5 мая;

6 мая за 6 мая;

7 мая за 7 и 9 мая;

8 мая за 8 и 10 мая

С 11 мая в обычном режиме.

- Если пенсию начисляют через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится на дни с 1 по 10 мая, то доставка пенсий за май 2021 будет осуществлена 29 апреля, а остальным получателям - в мае в обычном режиме, - пояснили в Пенсионном фонде.