Мошенники за 350 тысяч рублей «защитили» жительницу Воронежа от оформления кредита

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В полицию обратилась 29-летняя жительница Воронежа, которую аферисты «развели» на 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном главке 26 апреля.

Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщили, что на нее оформлен кредит. И эти самые средства некие хакеры пытаются похитить. Поверив, она продиктовала аферистам коды из смс-сообщений и свои персональные данные. Получив их, они оформили на нее заем на сумму 348 тысяч рублей.

После этого женщина получила сообщение, что на ее счет зачислены средства. После этого мошенники попросту «раскидали» деньги на свои счета и были таковы. Через некоторое время поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сотрудники полиции напоминают: будьте бдительны при совершении финансовых сделок через интернет. Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02!