В воронежском райцентре неизвестные сожгли собачьи будки

«Послушано в Павловске», «КотоПес Павловска Воронежской области», соцсети

Инцидент случился в Павловске. Местные жители в соцсетях «ВКонтакте» пожаловались на произошедшую в городе серию поджогов собачьих будок. Информация была опубликована 26 апреля в группе «Послушано в Павловске» и «КотоПес Павловска Воронежской области».

Участники сообщества сообщили, что последним стал поджог домика, где обитали бездомные дворняги у дома №31 в микрорайоне Гранитный. Здесь проживали две собаки, которых подкармливали жильцы близлежащего дома. И будка была у них хорошая, добротная. «Соседка подарила», – пишет автор поста. И даже предположила, а не сгорела ли вторая собака, поскольку наутро рядом с головешками сидела только одна погорелица.

– Какое право вообще имеет. Будка была хорошая, на нее тратились средства, – возмутилась поведением поджигателем автор поста.

Также местные жители в сообщениях выссказались о том, что это не первый случай, когда целью неизвестных становятся безнадзорные собаки. Ранее уже их обвиняли в отравлениях животных, прошедщих стерилизацию.

– Я смотрю и просто не понимаю, что творится в Павловске. То собак травят, то будки жгут!, – заключила одна из участниц сообщества.

В нескольких поджогах жители Павловска заподозрили местных догхантеров.