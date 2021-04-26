Дело приемной матери, которая перевозила сына в багажнике и пыталась утопить, вернули в суд

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Эртильский районный суд снова начнет рассматривать уголовное дело, фигуранткой которого стала 43-летняя местная жительница. Ее обвиняли в незаконном лишении свободы приемного сына (ч. 2 ст. 127 УК РФ), но признали невиновной. Теперь в райсуде рассмотрят заново эту статью обвинения.

Напомним, ранее ее приговорили к трем годам условного наказания и штрафу в 30 тыс. рублей. Также женщину обязали выплатить пострадавшему ребенку 300 тыс. морального ущерба. Она обвинялась – по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «д» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний).

В феврале 2016 года жительница Эртильского района и ее супруг взяли на воспитание трех приемных детей. Старшего мальчика женщина почему-то невзлюбила. Она систематически избивала ребенка с 12 лет. Летом в августе 2016 года она заставила мальчика залезть в багажник автомобиля и так повезла его домой, где уже после избила веревкой.

На ночь, в летнее время, она запирала мальчика в хозяйственной постройке с погребом. Учила женщина ребенка и плаванию: бросала его в глубокие участки водоема, где пыталась утопить.