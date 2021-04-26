Фонтаны в воронежских парках включат в мае

Напомним, предыдущий сезон фонтанов продлился до 14 октября Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 1 мая в Воронеже начнут работать фонтаны в Центральном парке, Петровском сквере и на Советской площади. Их уже полностью подготовили к новому сезону. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе мэрии. Режим их работы пока уточняется.

Кроме того, с 1 мая будет действовать фонтан на площади Победы. Его будут включать в 10:30 - а к 22:00 фонтан будет прекращать работу.

Напомним, предыдущий сезон фонтанов продлился до 14 октября - в тот день 2020 года их отключили. Проработали они дольше обычного – 107 дней.