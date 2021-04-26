В Воронеже первый тур «Лиги чемпионов бизнеса» порадовал обилием голов

В первом туре почти все команды играли в открытый футбол. Фото: предоставлено организаторами турнира.

В новом сезоне «Лиги чемпионов бизнеса» принимают участие рекордное количество дебютантов. В сыгранном первом туре команды порадовали обилием голов. А несколько матчей еще и закрученным сюжетом.

В 2021 году дивизионы назвали не буквами, а названиями сильнейших футбольных стран Европы.

Итак, в дивизионе «Англия» «Продмаркета» разгромил в пух и прах Glockners - 9:1. «Воронеж-оил» чуть скромнее разнес «Молвест» (5:1). С крупным счетом обыграл и «Воронежэнерго» своих оппонентов из «ЭкоНива Черноземье» - 3:0. А вот матч между «Сбербанком» и «ФК Космос-Нефть-Газ» получился более упорным - 5:3.

В дивизионе «Бразилия» «Канцлеръ» и «Авангард-Агро» сыграли в сверхрезультативную ничью - 5:5. Знатная «перестрелка» получилась между «Космос-Нефть-Газ» и СК «ВЫБОР» (6:3). А вот «КБХА» совсем не дали шансов как-то им противостоять соперникам из «ЭФКО» (8:0). Разгром был зафиксирован и во встрече «Газпроектинжиниринга» и ГК «Боравто» - 6:1.

В дивизионе «Испания» в упорной борьбе «ДОМ.РФ» одолел «Воронежский адвокат» - 4:2. «Комус» оказался сильнее «Автомира» - 5:4, а «Курьер Сервис Экспресс» разгромил «Электросигнал» - 3:0. Самым результативным в дивизионе стало противостояние «РВК-Воронеж» и «Ростелекома» - 7:1.

В дивизионе «Франция» продолжают громить соперников «Этажи» - на этот раз они не практически не заметили сопротивления «ЦентрЭлектроМонтажа» - 7:1. Разыгрался и «Hoff» в матче с КП ВО «Единая дирекция» - 9:0. В упорной борьбе «Гидравлика СК» победила «Reksoft» - 2:1. Футболисты «ВЭЗ» победили «Промсвязьбанк» - 4:3.