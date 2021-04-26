В Воронежской области за неделю от укусов клещей пострадало 52 человека

Уже обработано 68,86 га парков, скверов дезинфицирующими средствами от клещей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Только за последнюю неделю в Воронежской области 52 человека обратились за помощью после укуса клещей. Всего с начала теплого сезона на кровососущих пожаловались 64 воронежца. Впрочем, санврачи фиксируют их низкую активность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 26 апреля.

Неделей ранее пострадавших было всего 12.

Кстати, в прошлом году в это же время обращений к медикам после укусов клещей было в четыре раза больше.

Для борьбы с кровососущими в регионе продезинфицируют около 794 га земли, в том числе городские парки, скверы и детские оздоровительные лагеря, которые летом планируют принять ребятишек. По состоянию на 26 апреля уже провели обработку в местах массового пребывания населения на 68,86 га.

Также действует лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся в областном центре по адресу: ул. Космонавтов д. 21.

Информацию также можно получить по телефонам – (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.