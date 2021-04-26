Воронежский авиазавод пытаются обанкротить

До недавнего времени положение дел на ВАСО считали достаточно неплохим. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Представители санкт-петербургской компании ООО «Трубная компания «Санеста-металл» намерены обанкротить Воронежский авиастроительный завод (ВАСО). Информация об этом размещена на Федресурсе.онлайн.

Сумму заявленных требований к авиазаводу не раскрывают. В то же время очевидно, что требования питерской компании превышают 300 тысяч рублей. В противном случае подобные заявления не подаются.

Есть основания полагать, что обращение трубной компании связано с более ранним делом, рассматриваемым в арбитраже. Там питерцы предъявляли претензии воронежскому авиазаводу на 1,63 миллиона рублей якобы за неоплаченную поставку товара. В итоге арбитраж принял сторону коммерсантов из Северной столицы, постановив авиастроителей выплатить не только эту сумму, но еще и 16,8 тысяч рублей неустойки и 29,5 тысяч расходов на госпошлину.

Ранее весьма неприятное известие озвучил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью «Ведомостям». Он, в частности, сказал, что ранее заявленного серийного производства самолетов «Ил-96-400М», которое собирались развернуть на ВАСО, не будет. По его словам, выпускать их будут штучно, по госзаказу.

Согласно данным открытых источников, выручка ВАСО по итогам 2020 года составила 2,34 млрд рублей, чистый убыток – 2,65 млрд рублей. Для предприятия с огромными капиталовложениями в производство не такие уж плохие показатели. Сигналов бедствия от ВАСО вроде бы нет. Если, конечно, кто-то из сильных мира не поставит задачу его обанкротить. Тогда возможны любые варианты. И в этом случае претензии питерской фирмы – крайне плохой сигнал.