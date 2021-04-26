В Воронежской области мужчина вломился в дом к бывшей сожительнице и там уснул

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Калачеевский районный суд вынес приговор 38-летнего рецидивисту без определенного места жительства, который вломился в дом к своей бывшей сожительнице да еще и угрожал полицейским.

Как сообщили в суде, инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда изрядно выпивший мужчина разбил окно дома своей бывшей сожительницы, забрался в комнату и лег там спать. Прибывшие на место полицейские потребовали от бывшего любовника покинуть чужое жилище. Злоумышленник не только не послушался, но и пошел в кухню и вооружился двумя ножами. После этого обматерил стражей порядка и стал им угрожать: «Заходи по одному, сейчас резать буду!».

Злоумышленника удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применением насилия представителю власти), а также ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Правда на суде обвиняемый вину признал только в том, что незаконно проник в дом. Также он пояснил, что ругался «по пьяни», и при этом якобы просто точил ножи, чтобы потом поесть.

Однако суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы колонии строгого режима.