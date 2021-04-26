А что вам нравится в нашем городе? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронеж занял 5 место во всероссийском рейтинге лучших для жизни городов по версии SuperJob. Жить в нашем городе нравится 84% опрошенных.

Горожане все чаще отмечают развитие сферы общественного транспорта: если 12% положительно ее оценивали в 2014 году, то сегодня - 24%. Медицину в 2013 году отмечали 6%, в 2021-ом - 14%.

Повысилась оценка доступности хорошей работы (3% в 2016-м и 10% в 2021-м), а также доброжелательности жителей (7% в 2014-м, 17% сегодня) и уровня взаимопомощи (3% в 2014-м и 9% в 2021-м).

Однако год пандемии, как отмечают эксперты, повлиял на ресторанный бизнес: если в 2014 году развитие кафе и ресторанов отмечали 57% опрошенных, то сегодня - лишь 38%. Чуть снизились оценки таких параметров, как автодороги (21% против 23%), театры и кинотеатры (24% против 27%), парки и скверы (38% против 42%), также стали ниже оценки доступности товаров (42% год назад и 38% сегодня) и удобного жилья (22% против 25%).

Вот что положительно выделяли воронежцы в разные годы

Хотя 5 место все-таки условно занял Воронеж. Так как некоторые позиции разделили несколько городов. На первом месте Тюмень - 91% местных жителей доволен жизнью в этом городе. Вторая Казань (90% довольных жителей). На третьем - Краснодар, Санкт-Петербург и Сочи (по 88%).