Воронежский «Буран» проиграл ответный матч «Тамбову» и ушел в отпуск

Юные хоккеисты "Бурана" уступили более опытным игрокам "Тамбова" в обоих матчах. Фото: с сайта ХК «Буран»

24 апреля «Буран» сыграл с «Тамбовом» в городе на Цне ответный матч (напомним, встреча в Воронеже закончилась победой гостей по буллитам – 3:2).

В родных стенах тамбовские хоккеисты выступили еще более уверенно, выиграв – 3:1. Единственную шайбу «Бурана» забросил 19-летний игрок «Россоши», находящийся на просмотре, Даниил Марков. Ворота защищал не основной голкипер конца прошлого сезона Захар Виноградов, а воспитанник ярославской хоккейной школы 24-летний Артур Малков.

После этой игры «Буран» завершил сборы. «Ураганные» отправились в отпуск.