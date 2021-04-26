Воронежский «Факел» после встречи с астраханским «Волгарем» переманил к себе полузащитника соперников

Андрей Мендель скорее всего рассматривается руководством "Факела" прежде всего как хавбек оборонительного плана. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» пополнил свою линию полузащиты еще одним игроком. Контракт с клубом подписал теперь уже бывший полузащитник астраханского «Волгаря» 26-летний Андрей Мендель (рост 186 сантиметров, вес 78 килограммов). Он перешел в «Факел» сразу после того, как воронежцы сыграли с астраханцами. Конечно, переговоры велись раньше. Видимо, команды просто воспользовались удобным моментом. Мендель, по всей вероятности, приехал в Воронеж с «Волгарем», да так в столице Черноземья и остался.

В текущем первенстве ФНЛ Андрей Мендель участвовал в 27 играх «Волгаря». В них он сделал один результативный пас и получил 14 предупреждений. Видимо, в его лице «Факел» планирует увидеть опорного полузащитника-«домоседа», жестко пресекающего атаки соперника. Сейчас у воронежцев много креативных хавбеков, а вот «бультерьера» в хорошем смысле слова не хватает.

В своей карьере Мендель сменил немало команд: до прихода в «Волгарь» играл за «Биолог-Новокубанск», «Торпедо» (Армавир), «Дружбу» (Майкоп), «Черноморец» (Новороссийск), «Афипс» (поселок Афипский), «Химки». Так что осваиваться на новом месте – для него дело привычное. Что наверняка тоже учитывали при оформлении перехода.