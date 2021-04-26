В Воронежской области мужчина похитил из бани пилу и сварочный аппарат

Увидев, что на бане нет замка, злоумышленник не удержался и решил поискать, что "плохо лежит" Фото: из архива "КП"

В Новохоперском районе завершили расследование уголовного дела о краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), фигурантом которого стал 43-летний местный житель. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 26 апреля.

В феврале этого года в поселке Новохоперск на улице Ильича мужчина приметил частный дом, в котором проживала 33-летняя женщина. На территории домовладения стояла баня. Увидев, что на дверях нет замка, туда-то и решил наведаться незваный гость. С пустыми руками он не ушел. Прихватил с собой ручную циркулярную пилу «Диолд» и сварочный аппарат «Вихрь». Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. В отделе полиции он признался в содеянном и похищенное стражи порядка у него изъяли.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, и оно передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.