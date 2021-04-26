В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении банды наркокурьеров, которые работали не только в нашем регионе, но и в Тульской, Орловской, Калужской, Белгородской и Курской областях. Об этом 26 апреля сообщили в региональном ГУ МВД.

Задержали четырех преступников в возрасте от 19 до 52 лет в июне 2020 года. У них изъяли более 14 килограммов синтетических наркотических средств. Они с декабря 2019 года по июнь 2020 года делали «тайники». Деньги за закладки получали через электронные платежные системы.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». В отношении трех подозреваемых, двое из которых жители столичного региона, а один – уроженец города Орел, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, жителю города Калуги следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.