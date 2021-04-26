В Воронежской области остаются затопленными три низководных моста

По состоянию на 25 апреля в регионе остаются затопленными три низководных моста. Это следует из информации, опубликованной на сайте облправительства.

Так, пока не ушла вода на реке Хопер в Борисоглебском городском округе. Там затоплен мост, расположенный между намеленными пунктами Губари и Макашевка. Подъем воды над уровнем полотна составляет 123 см.

Также пока невозможно проехать по мосту через реку Ворона между Большой Алабухой и Власовкой в Грибановском районе. Вода поднялась выше объекта на 120 см. Администрация села Большие Алабухи организовала лодочную переправу.

Кроме того, затопленным оказался мост между Рамонью и селом Ступино в Рамонском районе. Здесь организовали временный водомерный пост. Уровень воды над мостом 144 см.