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Происшествия26 апреля 2021 11:38

В Воронеже от отравления угарным газом погибла 25-летняя девушка

Пострадали также ее мать и отец
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Сейчас следователи находятся на месте ЧП

Сейчас следователи находятся на месте ЧП

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Утром 26 апреля в квартире одного из домов по улице Ленинградская родные обнаружили тело 25-летней девушки. По предварительным данным, она могла отравиться угарным газом. Следователи начали процессуальную проверку.

Также в больницу с признаками отравления окисью углерода доставили 46-летнюю мать погибшей. Степень тяжести причиненного вреда ее здоровью уточняется. В квартире в тот момент был и 52-летний отец девушки - ему оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи находятся на месте ЧП. Как сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких, устанавливаются обстоятельства происшествия.

ЧП