В Воронеже от отравления угарным газом погибла 25-летняя девушка

Сейчас следователи находятся на месте ЧП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Утром 26 апреля в квартире одного из домов по улице Ленинградская родные обнаружили тело 25-летней девушки. По предварительным данным, она могла отравиться угарным газом. Следователи начали процессуальную проверку.

Также в больницу с признаками отравления окисью углерода доставили 46-летнюю мать погибшей. Степень тяжести причиненного вреда ее здоровью уточняется. В квартире в тот момент был и 52-летний отец девушки - ему оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи находятся на месте ЧП. Как сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких, устанавливаются обстоятельства происшествия.